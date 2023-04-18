Россия и Азербайджан имеют большие перспективы для роста торгово-экономического взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Россия и Азербайджан имеют большие перспективы для дальнейшего роста торгово-экономического взаимодействия.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев в ходе круглого стола на тему "Россия - Азербайджан: стратегия делового взаимодействия, возможности для сотрудничества и партнёрства".

По его словам, все регионы РФ заинтересованы в расширении взаимодействия с Азербайджаном.

«Прежде всего, российские компании заинтересованы в расширении сотрудничества в секторах транспорта, промышленности, судостроения, сельского хозяйства и инвестиций, а также по проектам цифровой трансформации», - сказал он.

Фатеев считает, что заинтересованность субъектов предпринимательства двух стран говорит о больших перспективах дальнейшего роста торгово-экономического взаимодействия.

«Россия и Азербайджан продолжают развивать многостороннее сотрудничество и важным инструментом развития является созданный Российско-Азербайджанский деловой совет", - сказал он.