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Россия и Азербайджан имеют большие перспективы для роста торгово-экономического взаимодействия

Экономика Материалы 18 апреля 2023 18:11 (UTC +04:00)
Россия и Азербайджан имеют большие перспективы для роста торгово-экономического взаимодействия

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Россия и Азербайджан имеют большие перспективы для дальнейшего роста торгово-экономического взаимодействия.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев в ходе круглого стола на тему "Россия - Азербайджан: стратегия делового взаимодействия, возможности для сотрудничества и партнёрства".

По его словам, все регионы РФ заинтересованы в расширении взаимодействия с Азербайджаном.

«Прежде всего, российские компании заинтересованы в расширении сотрудничества в секторах транспорта, промышленности, судостроения, сельского хозяйства и инвестиций, а также по проектам цифровой трансформации», - сказал он.

Фатеев считает, что заинтересованность субъектов предпринимательства двух стран говорит о больших перспективах дальнейшего роста торгово-экономического взаимодействия.

«Россия и Азербайджан продолжают развивать многостороннее сотрудничество и важным инструментом развития является созданный Российско-Азербайджанский деловой совет", - сказал он.

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