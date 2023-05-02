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Турецкая компания начинает производство новой ракеты UMTAS-GM

Экономика Материалы 2 мая 2023 19:49 (UTC +04:00)
Турецкая компания начинает производство новой ракеты UMTAS-GM

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БАКУ /Trend/ - Турецкая компания Roketsan начинает производство новой ракеты UMTAS-GM.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал директор компании Roketsan Мурат Икинджи.

По его словам, до конца года планируется завершить их серийное производство.

"Потребность в противотанковых ракетах так же будет удовлетворена за счет национальных возможностей", - сказал директор компании.

Следует отметить, что UMTAS-GM призвана обеспечить основную ударную мощь как ударного вертолета тяжелого класса ATAK-2, так и противотанковых подразделений.

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