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Строительство первой платной дороги в Азербайджане завершится в конце года

Экономика Материалы 17 мая 2023 14:11 (UTC +04:00)
Строительство первой платной дороги в Азербайджане завершится в конце года

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - На завершающем этапе находится строительство первой в Азербайджане платной автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией.

Об этом сообщил Trend в среду руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

"Строительные работы на автомобильной дороге ведутся на пяти участках. Строительство первого участка - до 30 километра было завершено в 2020 году. На 30-55-километровой части работы практически завершены. Продолжаются земляные и асфальтовые работы на третьем и четвертом участках. Их планируется завершить до конца года. На участке от Гандоба до границы с Россией строительство уже завершается. В настоящее время здесь также ведутся завершающие работы. Также параллельно на дороге продолжается процесс установки платежных терминалов", - сказал он.

Наджафли отметил, что строительные работы на указанной дороге будут полностью завершены в конце года.

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