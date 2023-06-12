Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась до 13,1%

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-мае 2023 года вырос на 13,1 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщает в четверг Trend.
Отметим, что на конец апреля индекс потребительских цен составлял 13,5 процента.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 15,8 процента. Непродовольственные товары подорожали на 11,6 процента, а платные услуги населению - на 10,6 процента.
В мае 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,5 процента вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
|
Май 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|
Май 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Январь-май 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Всего продукты и услуги
|
99,6
|
111,5
|
113,1
|
Продовольственные товары в т.ч.
|
98,9
|
112,7
|
115,8
|
Продукты питания
|
98,9
|
113,1
|
116,3
|
Алкогольные напитки
|
99,9
|
103,8
|
104,8
|
Табачные изделия
|
100,0
|
106,8
|
104,8
|
Непродовольственные товары
|
100,1
|
110,7
|
111,6
|
Платные услуги
|
100,3
|
110,5
|
110,6
Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.
В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года