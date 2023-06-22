В Азербайджане запрещается незаконное разглашение платежной информации пользователей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещается незаконное разглашение сведений о пользователях платежного сервиса, их платежных счетах или платежных операциях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в новом законопроекте "О платежных услугах и платежных системах", который обсуждается на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В законе отмечается, что передача поставщиком платежного сервиса информации о пользователе платежного сервиса получателю средств и другим лицам, участвующим в осуществлении платежного сервиса, при оказании платежных услуг не считается нарушением правил охраны банковской тайны в том случае, если эта информация ограничивается данными, необходимыми для совершения платежной операции.

"При осуществлении полномочий по управлению или обслуживанию платежных услуг поставщикам платежных услуг, а также иным лицам, привлекаемым к оказанию платежных услуг, действующим и бывшим членам органов управления этих лиц, действующим и бывшим сотрудникам запрещается незаконное разглашение информации о пользователях платежных услуг, платежных счетах или платежных операциях", - говорится в законопроекте.