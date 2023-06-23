ЦБ Азербайджана о возможности снижения кредитных ставок

БАКУ /Trend/ - В условиях высокой инфляции снижение процентов по кредиту считается нецелесообразным.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов во время обсуждения предлагаемых изменений в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что проценты по кредитам в Азербайджане составляют 10,1 процента для юридических лиц и 16,1 процента - для физических лиц.

"В Грузии это 14% для юридических лиц и 18,6% - для физических лиц. У нас ставки по кредитам ниже, чем в соседних странах. Проценты по кредиту формируются с учетом нескольких факторов. Снижение процентных ставок по кредитам может резко повысить инфляцию. Это также неприемлемо для макроэкономических показателей", - добавил он.