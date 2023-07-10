Названа инвестиционная стоимость азербайджанско-венгерского завода

БАКУ /Trend/ - Инвестиционная стоимость азербайджанско-венгерского завода по производству алюминиевых банок для напитков составляет 211 миллионов долларов США.

Как сообщает в понедельник Trend, на территории Алятской СЭЗ на основе передовых технологий планируется строительство совместно с Венгрией завода с годовой производственной мощностью 700 миллионов единиц алюминиевых банок для напитков.

На начальном этапе годовая мощность составит 415 миллионов алюминиевых банок для напитков. В рамках проекта планируется создать свыше 300 рабочих мест.

Отметим, что в связи с этим событием 10 июля между ЗАО "Азербайджанский инвестиционный холдинг" и венгерским Hell Energy подписано соответствующее соглашение.