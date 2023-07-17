В Баку пройдет первое заседание азербайджано-катарского делового совета

БАКУ /Trend/ - В планах до конца этого года провести в Баку первое заседание Азербайджано-Катарского делового совета.

Как сообщает в понедельник Trend об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджанской Республики Орхан Мамедов на проходящем в Баку 35-м заседании Совета директоров Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства.

"Я также с гордостью могу отметить расширение нашего сотрудничества на двустороннем уровне с членами Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA) из стран СНГ, Персидского залива и Северной Африки. С большинством палат мы подписали меморандумы о взаимопонимании, которые определяют наши совместные шаги по поддержке бизнеса на перспективу. Кроме того, наше Агентство является сопредседателем ряда деловых советов. Так, мы провели два заседания Азербайджано-Саудовского делового совета, последнее из которых состоялось в Шуше в прошлом месяце. В планах до конца этого года провести в Баку первое заседание Азербайджано-Катарского делового совета. Делегации Агентства систематически посещают различные выставки и форумы, организуемые в странах-участницах. Это позволяет расширить контакты между представителями малого и среднего бизнеса и изучить новые возможности для сотрудничества", - отметил он.

По его словам, 17 июля агентство по развитию МСБ подпишет два меморандума о взаимопонимании.

"Первый - о двустороннем сотрудничестве с ICCIA, и мы надеемся организовать совместные мероприятия и реализовать совместные инициативы, которые будут способствовать сотрудничеству наших МСП с партнерами из стран Организации исламского сотрудничетсва (ОИС). Второй меморандум о взаимопонимании касается организации Азербайджанского форума халяльного бизнеса и туризма, который будет подписан совместно KOBIA, ICCIA, Государственным агентством по туризму и Международной ассоциацией исламского бизнеса. Это мероприятие станет хорошей возможностью для общения соответствующих заинтересованных сторон как из государственного, так и частного секторов, обмена идеями и опытом. В ближайшее время мы сообщим более подробную информацию о сроках проведения и участии", - добавил он.

Отметим, что 17 июля 2023 в Баку начало работу 35-е заседание Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

На заседании представлены около 100 делегаций из 20 стран-членов. Расширенные делегации и предприниматели из ряда стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Катар, Кувейт, Иорданию, Египет, в течение двух дней будут принимать участие в панелях на различные темы, презентациях экономического потенциала стран и встречах в формате B2B в Баку, посетят несколько крупных сельскохозяйственных предприятий и подпишут ряд документов о сотрудничестве.