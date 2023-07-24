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Азербайджан увеличил производство сельхозпродукции

Экономика Материалы 24 июля 2023 20:29 (UTC +04:00)
Азербайджан увеличил производство сельхозпродукции

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В январе – июне 2023 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 5,865 миллиарда манатов, что на 14,48 процента превышает показатель 2022 года, сообщает Trend.

По данным Госкомстата Азербайджана, за указанный период производство продукции в сфере животноводства в стоимостном выражении выросло на 17,43 процента, до 2,897 миллиарда манатов, а в сфере растениеводства – на 11,79 процента, до 2,968 миллиарда манатов.

По данным Госкомстата, на первое июня текущего года яровые культуры посажены на площади 350,04 тысячи га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры - на площади 31,78 тысячи га, картофель - 49,47 тысячи га, овощи - 61,22 тысячи га.

Площадь яровых культур в сельском хозяйстве Азербайджана, в га

Январь-июнь 2023

Январь-июнь 2022

%

Всего

350 047,0

388 020,7

-9,8

Зерновые и зернобобовые

31 781,6

33 222,9

-4,3

Пшеница

3 697,7

4 214,3

-12,3

Овес

4 991,4

6 282

-20,5

Кукуруза

30 085,9

32 049,1

-6,1

Подсолнечник

10 468,5

11 838,5

-11,6

Сахарная свекла (для переработки)

4 534,8

5 002,2

-9,3

Картофель

49 475,5

54 775,7

-9,7

Овощи

61 229

65 334,5

-6,3

Бахчевые культуры

17 239

20 119,7

- 14,3

Однолетние растения

1 245,7

1 138,9

9,4

Многолетние растения

45 614,8

56 443,8

-19,2

Прочие растения

1 225,5

1 389,4

-11,8

В январе – июне 2023 года в Азербайджане было произведено 285,4 тысячи тонн мяса, 1,122 миллиона тонн молока и 1,107 миллиарда куриных яиц. Производство мяса выросло на 3,1 процента, молока – на 2,7 процента, куриных яиц – почти на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Производство основной продукции животноводства

Наименование продукции

Январь – июнь 2023

Январь – май 2022

%

Мясо (в живом весе), тонн

285 400

276 800

3,11

Молоко, тонн

1 122 900

1 093 100

2,73

Куриные яйца,шт.

1 107 400 000

988 800 000

11,99

Отметим, что в 2022 году объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 10,984 миллиарда манатов, что на 3,4 процента превышает показатель 2021 года, производство продукции в сфере животноводства в стоимостном выражении выросло на 3,4 процента, до 5,446 миллиарда манатов, а в сфере растениеводства – на 3,3 процента, до 5,538 миллиарда манатов.

Напомним, что в 2021 году объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 9,163 миллиарда манатов, что на 3,4 процента превышает показатель 2020 года. За указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 2,8 процента, до 4,652 миллиарда манатов, а в сфере растениеводства – на четыре процента, до 4,511 миллиарда манатов.

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