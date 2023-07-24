Азербайджан увеличил производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В январе – июне 2023 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 5,865 миллиарда манатов, что на 14,48 процента превышает показатель 2022 года, сообщает Trend.

По данным Госкомстата Азербайджана, за указанный период производство продукции в сфере животноводства в стоимостном выражении выросло на 17,43 процента, до 2,897 миллиарда манатов, а в сфере растениеводства – на 11,79 процента, до 2,968 миллиарда манатов.

По данным Госкомстата, на первое июня текущего года яровые культуры посажены на площади 350,04 тысячи га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры - на площади 31,78 тысячи га, картофель - 49,47 тысячи га, овощи - 61,22 тысячи га.

Площадь яровых культур в сельском хозяйстве Азербайджана, в га

Январь-июнь 2023 Январь-июнь 2022 % Всего 350 047,0 388 020,7 -9,8 Зерновые и зернобобовые 31 781,6 33 222,9 -4,3 Пшеница 3 697,7 4 214,3 -12,3 Овес 4 991,4 6 282 -20,5 Кукуруза 30 085,9 32 049,1 -6,1 Подсолнечник 10 468,5 11 838,5 -11,6 Сахарная свекла (для переработки) 4 534,8 5 002,2 -9,3 Картофель 49 475,5 54 775,7 -9,7 Овощи 61 229 65 334,5 -6,3 Бахчевые культуры 17 239 20 119,7 - 14,3 Однолетние растения 1 245,7 1 138,9 9,4 Многолетние растения 45 614,8 56 443,8 -19,2 Прочие растения 1 225,5 1 389,4 -11,8

В январе – июне 2023 года в Азербайджане было произведено 285,4 тысячи тонн мяса, 1,122 миллиона тонн молока и 1,107 миллиарда куриных яиц. Производство мяса выросло на 3,1 процента, молока – на 2,7 процента, куриных яиц – почти на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Производство основной продукции животноводства

Наименование продукции Январь – июнь 2023 Январь – май 2022 % Мясо (в живом весе), тонн 285 400 276 800 3,11 Молоко, тонн 1 122 900 1 093 100 2,73 Куриные яйца,шт. 1 107 400 000 988 800 000 11,99

Отметим, что в 2022 году объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 10,984 миллиарда манатов, что на 3,4 процента превышает показатель 2021 года, производство продукции в сфере животноводства в стоимостном выражении выросло на 3,4 процента, до 5,446 миллиарда манатов, а в сфере растениеводства – на 3,3 процента, до 5,538 миллиарда манатов.

Напомним, что в 2021 году объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 9,163 миллиарда манатов, что на 3,4 процента превышает показатель 2020 года. За указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 2,8 процента, до 4,652 миллиарда манатов, а в сфере растениеводства – на четыре процента, до 4,511 миллиарда манатов.