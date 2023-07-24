Азербайджан увеличил производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В январе – июне 2023 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 5,865 миллиарда манатов, что на 14,48 процента превышает показатель 2022 года, сообщает Trend.
По данным Госкомстата Азербайджана, за указанный период производство продукции в сфере животноводства в стоимостном выражении выросло на 17,43 процента, до 2,897 миллиарда манатов, а в сфере растениеводства – на 11,79 процента, до 2,968 миллиарда манатов.
По данным Госкомстата, на первое июня текущего года яровые культуры посажены на площади 350,04 тысячи га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры - на площади 31,78 тысячи га, картофель - 49,47 тысячи га, овощи - 61,22 тысячи га.
Площадь яровых культур в сельском хозяйстве Азербайджана, в га
|
Январь-июнь 2023
|
Январь-июнь 2022
|
%
|
Всего
|
350 047,0
|
388 020,7
|
-9,8
|
Зерновые и зернобобовые
|
31 781,6
|
33 222,9
|
-4,3
|
Пшеница
|
3 697,7
|
4 214,3
|
-12,3
|
Овес
|
4 991,4
|
6 282
|
-20,5
|
Кукуруза
|
30 085,9
|
32 049,1
|
-6,1
|
Подсолнечник
|
10 468,5
|
11 838,5
|
-11,6
|
Сахарная свекла (для переработки)
|
4 534,8
|
5 002,2
|
-9,3
|
Картофель
|
49 475,5
|
54 775,7
|
-9,7
|
Овощи
|
61 229
|
65 334,5
|
-6,3
|
Бахчевые культуры
|
17 239
|
20 119,7
|
- 14,3
|
Однолетние растения
|
1 245,7
|
1 138,9
|
9,4
|
Многолетние растения
|
45 614,8
|
56 443,8
|
-19,2
|
Прочие растения
|
1 225,5
|
1 389,4
|
-11,8
В январе – июне 2023 года в Азербайджане было произведено 285,4 тысячи тонн мяса, 1,122 миллиона тонн молока и 1,107 миллиарда куриных яиц. Производство мяса выросло на 3,1 процента, молока – на 2,7 процента, куриных яиц – почти на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Производство основной продукции животноводства
|
Наименование продукции
|
Январь – июнь 2023
|
Январь – май 2022
|
%
|
Мясо (в живом весе), тонн
|
285 400
|
276 800
|
3,11
|
Молоко, тонн
|
1 122 900
|
1 093 100
|
2,73
|
Куриные яйца,шт.
|
11,99
Отметим, что в 2022 году объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 10,984 миллиарда манатов, что на 3,4 процента превышает показатель 2021 года, производство продукции в сфере животноводства в стоимостном выражении выросло на 3,4 процента, до 5,446 миллиарда манатов, а в сфере растениеводства – на 3,3 процента, до 5,538 миллиарда манатов.
Напомним, что в 2021 году объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 9,163 миллиарда манатов, что на 3,4 процента превышает показатель 2020 года. За указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 2,8 процента, до 4,652 миллиарда манатов, а в сфере растениеводства – на четыре процента, до 4,511 миллиарда манатов.