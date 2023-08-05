БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ряд оборудования и материалов освобождены от таможенных пошлин.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Согласно постановлению, на основании подтверждающих документов министерства энергетики Азербайджанской Республики, оборудование и материалы, ввозимые в страну в рамках проектов реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов (годовая мощность переработки сырой нефти не менее 3 миллионов тонн), освобождены от таможенных пошлин сроком на 2 года с 1 января 2023 года.