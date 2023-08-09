Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)

Экономика Материалы 9 августа 2023 10:33 (UTC +04:00)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи", работы на крупнейшей электростанции периода независимости, заложенной в феврале 2023 года, продолжаются быстрыми темпами.

Строительные работы новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт, построенной на территории тепловой электростанции "Азербайджан", расположенной в городе Мингячевир, осуществляют специализированные местные компании Азербайджана. Строительство станции контролируется итальянской консалтинговой компанией AFRY и испанской проектной компанией IDOM.

Новость обновляется

В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости