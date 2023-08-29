В Нахчыванской АР резко подешевела мука

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике резко подешевела мука.

Как сообщает во вторник Trend, это связано с увеличением использования местной пшеницы при производстве муки в Нахчыванской АР.

Сообщается, что в ООО "Зерновые продукты Гемигая" на сегодняшний день принято 5 266 тонн пшеницы. Увеличение производства муки из местной пшеницы привело к очередному снижению цен на муку на внутреннем рынке.

Цена на муку, производимую на предприятии, снизилась более чем на 27 процентов. Так, цена 50 килограммов муки снизилась с 37 до 27 манатов. Снижение цен также положительно сказалось на реализации муки.

По данным предприятия, за последние 20 дней было реализовано около 270 тонн муки.

Отметим, что в июле 2023 года также произошло снижение цен на муку. С учетом того, что на внутреннем рынке хлебопроизводителям предлагалось 50 килограммов муки по 33-34 маната, с 17 июля оптовая цена на 300-граммовый хлеб была снижена до 36 гяпиков, а розничная - до 40 гяпиков.