В Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров

БАКУ /Trend/ - С 2019 года по настоящее время в результате реформ, направленных на формализацию трудовых отношений между работниками и работодателями, количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 350 888, а в частном ненефтяном секторе - на 331 018.

Об этом заявил министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что за этот период доля частного ненефтяного сектора в общем объеме трудовых договоров выросла с 38,5 до 49,7 процента.