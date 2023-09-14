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В Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров

Экономика Материалы 14 сентября 2023 15:45 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С 2019 года по настоящее время в результате реформ, направленных на формализацию трудовых отношений между работниками и работодателями, количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 350 888, а в частном ненефтяном секторе - на 331 018.

Об этом заявил министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, сообщает в четверг Trend.

Министр отметил, что за этот период доля частного ненефтяного сектора в общем объеме трудовых договоров выросла с 38,5 до 49,7 процента.

В Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров
В Азербайджане увеличилось количество трудовых договоров
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