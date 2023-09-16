Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
4 сентября
|
1,7
|
11 сентября
|
1,7
|
5 сентября
|
1,7
|
12 сентября
|
1,7
|
6 сентября
|
1,7
|
13 сентября
|
1,7
|
7 сентября
|
1,7
|
14 сентября
|
1,7
|
8 сентября
|
1,7
|
15 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0142 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0041 маната и составил 1,8233 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
4 сентября
|
1,8338
|
11 сентября
|
1,8250
|
5 сентября
|
1,8347
|
12 сентября
|
1,8256
|
6 сентября
|
1,8252
|
13 сентября
|
1,8281
|
7 сентября
|
1,8221
|
14 сентября
|
1,8271
|
8 сентября
|
1,8215
|
15 сентября
|
1,8108
|
Средний курс за неделю
|
1,8275
|
Средний курс за неделю
|
1,8233
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0178 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
4 сентября
|
0,0176
|
11 сентября
|
0,0175
|
5 сентября
|
0,0175
|
12 сентября
|
0,0181
|
6 сентября
|
0,0173
|
13 сентября
|
0,0180
|
7 сентября
|
0,0173
|
14 сентября
|
0,0176
|
8 сентября
|
0,0173
|
15 сентября
|
0,0176
|
Средний курс за неделю
|
0,0174
|
Средний курс за неделю
|
0,0178
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0632 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
4 сентября
|
0,0637
|
11 сентября
|
0,0633
|
5 сентября
|
0,0635
|
12 сентября
|
0,0632
|
6 сентября
|
0,0634
|
13 сентября
|
0,0632
|
7 сентября
|
0,0634
|
14 сентября
|
0,0631
|
8 сентября
|
0,0633
|
15 сентября
|
0,0631
|
Средний курс за неделю
|
0,0635
|
Средний курс за неделю
|
0,0632