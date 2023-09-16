Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 4 сентября 1,7 11 сентября 1,7 5 сентября 1,7 12 сентября 1,7 6 сентября 1,7 13 сентября 1,7 7 сентября 1,7 14 сентября 1,7 8 сентября 1,7 15 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0142 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0041 маната и составил 1,8233 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 4 сентября 1,8338 11 сентября 1,8250 5 сентября 1,8347 12 сентября 1,8256 6 сентября 1,8252 13 сентября 1,8281 7 сентября 1,8221 14 сентября 1,8271 8 сентября 1,8215 15 сентября 1,8108 Средний курс за неделю 1,8275 Средний курс за неделю 1,8233

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0178 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 4 сентября 0,0176 11 сентября 0,0175 5 сентября 0,0175 12 сентября 0,0181 6 сентября 0,0173 13 сентября 0,0180 7 сентября 0,0173 14 сентября 0,0176 8 сентября 0,0173 15 сентября 0,0176 Средний курс за неделю 0,0174 Средний курс за неделю 0,0178

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0632 маната за лиру.