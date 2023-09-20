ЦБ Азербайджана увеличил закупки валюты

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) увеличил закупки валюты для поддержания стабильности маната, сообщает в среду Trend.

Согласно информации ЦБА, на 99 процентов валютных аукционах за 8 месяцев 2023 года, спрос на инвалюту был ниже предложения.

"Центробанк Азербайджана в январе-августе 2023 года приобрел инвалюты в рамках операций на валютном рынке на сумму 122 миллиона долларов США", - отмечает ЦБА.

В ЦБА сказали, что банк может расширить операции по купле инвалюты для обеспечения баланса на валютном рынке.

Напомним, что средний спрос на валютных аукционах, организованных ЦБА в 2022 году, составил 52,4 миллиона долларов, в то время как предложение - 70 миллионов долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.