В Нахчыване будут созданы предприятия по переработке аграрной продукции

БАКУ /Trend/ - В 2023-2024 годах в Нахчыванской Автономной Республике планируется создание производственных предприятий с целью развития отраслей переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в утвержденном Кабинетом министров "Детальном плане мероприятий Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы".

Исполнительным органом по данному вопросу является министерство экономики.

Согласно документу, в Нахчыванской Автономной Республике планируется стимулировать создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции различного назначения (переработка мяса и молока, фруктов и овощей, в том числе сушка фруктов, меда и т.д.), предприятий по производству сахара и крахмала, кожи и шерсти, а также предприятий по производству тары и упаковки.