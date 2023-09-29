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Азербайджан обсудил укрепление экономического партнерства с Грузией (ФОТО)

Экономика Материалы 29 сентября 2023 17:55 (UTC +04:00)
Азербайджан обсудил укрепление экономического партнерства с Грузией (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Было обсуждено усиление экономического партнерства между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х" (бывший Twitter).

"В рамках визита в Грузию я был на приеме у премьер-министра этой страны Ираклия Гарибашвили. Мы подчеркнули важность развития отношений между Азербайджаном и Грузией, а также укрепления экономического партнерства и углубления сотрудничества", - говорится в публикации.

Азербайджан обсудил укрепление экономического партнерства с Грузией (ФОТО)
Азербайджан обсудил укрепление экономического партнерства с Грузией (ФОТО)
Азербайджан обсудил укрепление экономического партнерства с Грузией (ФОТО)
Азербайджан обсудил укрепление экономического партнерства с Грузией (ФОТО)
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