Завершаются работы на ж/д мосту через реку Хакари

БАКУ /Trend/ - Работы на железнодорожном мосту через реку Хакари близятся к завершению.

Об этом во вторник Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, длина моста составит 418 метров, а ширина – 6,5 метра.

Отметим, что работы на этом мосту являются составной частью работ по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

"Железнодорожная линия имеет однопутную систему движения, а ее длина по оси составляет 110,4 километра. На линии будут действовать 9 станций (Горадиз, Мерджанлы, Махмудлу, Султанлы, Кумлак, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд). В рамках проекта также будут введены в эксплуатацию 456 искусственных инженерных сооружений", - говорится в сообщении АЖД.