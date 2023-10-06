В Зангилане заложен фундамент автомобильного моста между Азербайджаном и Ираном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 октября в районе поселка Агбенд Зангиланского района в рамках реализации «Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой АР через территорию Исламской Республики Иран» состоялась церемония закладки фундамента автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры, проектов по берегоукрепительным мерам на территории и начаты строительные работы.

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра, сопредседатель Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель комиссии с иранской стороны Мехрдад Базрпаш.

Представители соответствующих государственных учреждений подробно проинформировали Шахина Мустафаева и Мехрдада Базрпаша о координатах и технических параметрах моста через реку Араз, строительство которого началось, проекте подъездной дороги к мосту, показателях соответствующего погранично-таможенного пункта, который будет создан на территории, берегоукрепительных мероприятиях и мерах по очистке русла реки, которые необходимо осуществить для возвращения реки в прежнее русло, планах строительства мостов и проходящей через территорию Ирана железнодорожной линии между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой.

Сопредседатели особо отметили, что создаваемые объекты автомобильной и погранично-таможенной инфраструктуры послужат увеличению транзитных грузоперевозок через территорию стран и облегчат въезд-выезд в Нахчыванскую Автономную Республику. После завершения строительства количество грузовых и других транспортных средств, которые сможет ежедневно принимать пропускной пункт на государственной границе, а также автомобильный мост с семью полосами движения, составит не менее 1100 машин.