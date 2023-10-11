С начала года потребителям в Азербайджане возвращено более 447 миллионов манатов

БАКУ/Trend/ – За январь-сентябрь текущего года за счет обращений, удовлетворенных Государственной службой по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики, потребителям возвращено 447,038 млн. манатов.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил глава службы Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в социальной сети "Х" (бывший Twitter).

По его словам, это на 64,7 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, М.Аббасбейли отметил, что за отчетный период гражданам был возмещен ущерб в размере 45,99 млн. манатов. А это в 2,6 раза больше, чем 1 год назад.

За 9 месяцев удовлетворено 2 162 обращения в госслужбу, что на 14,9 процентов больше, чем годом ранее.

"Достижение удовлетворенности потребителей обеспечивает конкурентное преимущество бизнеса на рынке, повышает его эффективность. В связи с этим на первом месте в защите прав потребителей стоит организация отношений субъектов бизнеса и предпринимателя с потребителем на основе взаимного доверия", - отметил глава службы.