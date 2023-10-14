В Азербайджане увеличились бюджетные поступления от ненефтегазового сектора

БАКУ/Trend/ – Поступления государственного бюджета Азербайджана по ненефтегазовому сектору за январь-сентябрь текущего года составили 13 миллиардов 130,8 миллиона манатов, что на 6 процентов больше прогноза и на 13,2 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджанской Республики.

Согласно отчету, доля ненефтегазового сектора в бюджетных поступлениях за отчетный период составила 59,5 процентов.

Налоговые поступления составили 56,5 процентов или 7 миллиардов 414,6 миллиона манатов, поступления от таможенных пошлин и налога на импорт - 35,8 процентов или 4 миллиарда 706,6 миллиона манатов, 4,4 процентов или 582,2 миллиона манатов составили доходы от платных услуг бюджетных организаций, 0,2 процентов или 24,4 миллиона манатов составили доходы от сдачи в аренду государственного имущества, а 3,1 процентов или 403 миллиона манатов составили поступления от других доходов.