В Азербайджане изменено начисление налогов на неоформленные доходы

БАКУ/Trend/ – Налогоплательщикам, доходы которых не оформлены, налог будет начисляться по новому порядку.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в "Конверте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который был сегодня вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, если налогооблагаемый доход не зарегистрирован налогоплательщиком, но имеется соответствующая информация о расходах, вычитаемых из дохода, налогооблагаемая прибыль (доход) будет рассчитываться с учетом рентабельности в размере 50 процентов.

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