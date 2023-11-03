В 2024 году в экономике Азербайджана предусмотрен стабильный обменный курс маната - Вугар Гюльмамедов

БАКУ/Trend/ – Предусмотрены реальный рост экономики Азербайджана, приемлемая инфляция, профицит платежного баланса и стабильный обменный курс.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям, где обсуждается проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

Он отметил, что исходя из макроэкономических рамок, представленных вместе с государственным бюджетом на 2024 год, прогнозируется, что в следующем году в экономике Азербайджана будет наблюдаться благоприятная макроэкономическая среда.

"В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" основные индикаторы стратегических целей сосредоточены на прогнозировании макроэкономических показателей, используемых в качестве базовых. В информации, представленной по проекту государственного бюджета на 2024 год, обеспечены требования закона "О бюджетной системе" в отношении единства бюджетной системы и независимости бюджетов данной системы. Проект составлен с применением единой бюджетной классификации", - добавил В.Гюльмамедов.

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