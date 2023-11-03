Самир Шарифов о сокращении государственных ассигнований на детсады в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Затраты на дошкольное образование снижены по некоторым пунктам.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям, где обсуждается проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

"В настоящее время министерство науки и образования не занимается вопросами питания в детсадах по единой статье расходов на питание, но в то же время оно привлекает к этой работе кейтеринговые компании (для обеспечения горячими блюдами) и в детсады уже доставляются горячие блюда", - добавил министр.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).

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