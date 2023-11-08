Турция тесно сотрудничает с Азербайджаном по Зангезурскому коридору - турецкий министр

БАКУ /Trend/ - Турция тесно сотрудничает с Азербайджаном по Зангезурскому коридору.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Пробные поставки в рамках проекта "Путь развития" начнутся в 2024 году. Маршрут стоимостью триллион долларов США, также известный как проект "Овакёй", объединит торговлю стран Запада и Персидского залива, обеспечивая преимущества с точки зрения времени и затрат. Казахстанско-Каспийские переходы Среднего коридора, маршрут Азербайджан-Грузия-Турция, грузы, перевозимые по китайско-российско-европейской транспортной линии, называемой Северным коридором, недостаточны для удовлетворения объема, вызванного смещением в сторону Среднего коридора после украинско-российской войны. В этом контексте мы (четыре страны) подписали важное сотрудничество в отношении одного из маршрутов, который может быть хорошей альтернативой. Это сотрудничество включает в себя такие вопросы, как оцифровка линии, установление общих тарифов на перевозки, создание технических групп для решения административных и бюрократических проблем, а также совместные пилотные перевозки в 2024 году. Мы считаем, что этот маршрут внесет важный вклад как в инфраструктуру, так и в экономику стран, через которые он проходит. Я надеюсь, что с помощью конкретных шагов мы сделаем эту линию эффективной как с точки зрения затрат, так и с точки зрения времени", - отметил А.Уралоглу.

Уралоглу упомянул, что с первого дня объявления "Пути развития" удалось привлечь внимание как стран региона, так и Европы.

"С того дня мы провели встречи с уполномоченными органами стран региона, ответственными за транспортировку и инвестиции. Наша дипломатическая переписка продолжается. В настоящее время мы дорабатываем рамки сотрудничества. Наша работа продолжается в координации с иракской стороной", - подчеркнул министр.

"Мы провели выезды на места и технические исследования, связанные с предварительными работами. В проший период наше министерство провело встречи с представителями Ирака, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Я надеюсь, что в кратчайшие сроки будут предприняты конкретные шаги. Мы хотим подписать меморандум о сотрудничестве с Ираком по данному вопросу. Мы проводим как международные финансовые, так и внутренние технические исследования относительно Зангезурского коридора. В этом контексте мы тесно сотрудничаем с азербайджанской стороной, ускоряя работу над железнодорожным протоколом Карс-Нахчыван, подписанным между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября 2023 года", - добавил он.

Отметим, что 25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали "Протокол о намерениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой по проекту железной дороги Карс-Нахчыван".

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