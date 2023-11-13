В Азербайджане принят госстандарт по экологическим классам транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND), подведомственным Государственной службе по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана принят государственный стандарт AZS 636:2023 "Дорожные транспортные средства. Экологические классы".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на AZSTAND, данный стандарт призван сформулировать требования к выбросам вредных веществ в атмосферу автотранспортными средствами, находящимися в обращении на территории страны (импортируемых и производимых в Азербайджанской Республике), уменьшить нанесение ими ущерба окружающей среде, жизни и здоровью человека.

Новый госстандарт разработан в целях расширения использования экологически чистых транспортных средств и других "зеленых" технологий, стимулирования оборота безопасных транспортных средств и обеспечения необходимой инфраструктуры.

Проект стандарта "Дорожный транспорт" был обсужден в Техническом комитете по стандартизации (AZSTAND/TK 19) с учетом мнений и предложений и принят на основе консенсуса.

Отметим, что государственный стандарт AZS 636:2023 "Дорожные транспортные средства. Экологические классы" был заново разработан в целях реализации "Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" и соответствующего Плана действий, утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 852 от 27 декабря 2018 года.

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