В Азербайджане вырастут цены на банковские SMS-оповещения

БАКУ /Trend/ - Ряд системообразующих банков в Азербайджане приняли решение со следующего месяца повысить тариф на СМС-оповещение в 2,5 раза.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщил член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

"Услуга, которая раньше стоила 40 гяпиков, со следующего месяца будет стоить 1 манат. Фактически, такое увеличение само по себе означает искусственное повышение цен или использование положения сектора. Потому что в последнее время не только не произошло повышения тарифов на связь, а наоборот, технологические инновации значительно снизили стоимость отправки СМС.

Центральный банк Азербайджана сообщил о снижении комиссий при обналичивании средств с пластиковых карт через банкоматы. Это снизит расходы, особенно при обналичивание в банкоматах других банков, что является положительным моментом. Но некоторые банки, идущие на уступки в этом сервисе, все же пытаются получить больше доходов за счет клиентов, идя на повышение цен в других направлениях. То есть, в результате, опять же, затраты клиентов на услуги останутся высокими.

В таком случае, резкий рост цен на эти услуги невозможно объяснить с экономической точки зрения. В связи с этим очень важно, чтобы Центральный банк, как регулятор, исследовал причины столь резкого повышения тарифов и предпринял интервенционные шаги в этом направлении. Возможно, доведение услуги SMS до 1 маната может показаться не столь высокой с точки зрения расходов, но если учесть количество клиентов в системообразующих банках, то это означает довольно большой оборот. Очень важно регулировать такое искусственное повышение тарифов в рамках принципов экономического либерализма", - отметил В.Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!