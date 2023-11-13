БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Польша создадут рабочую группу по сотрудничеству в аграрной сфере, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов встретился с министром сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Робертом Телусом, в ходе которой было отмечено, что Азербайджан и Польша имеют успешное сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также во многих других сферах.

Было также отмечено, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения этого сотрудничества и, правильно оценив существующий потенциал, можно увеличить товарооборот сельскохозяйственной продукции между двумя странами.

На встрече состоялись плодотворные дискуссии по научным исследованиям, образованию, подготовке специалистов, консолидации земель, аграрным инновациям, цифровизации сельского хозяйства и другим темам, а также достигнута договоренность о создании рабочей группы по сотрудничеству в аграрной сфере.

В ходе визита делегация ознакомилась с деятельностью ведущих сельскохозяйственных предприятий Польши, обменялась мнениями по вопросам сокращения сельскохозяйственных отходов, эффективного использования водных и земельных ресурсов, инновационных экологических решений и применения успешных практик.

Напомним, что в январе – сентябре 2023 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 9,996 миллиарда манатов, что на 3 процента превышает аналогичный показатель 2022 года. За указанный период производство продукции в сфере животноводства в стоимостном выражении выросло на 3,5 процента (до 4,539 миллиарда манатов), а в сфере растениеводства – на 2,5 процента (до 5,457 миллиарда манатов).

В отчетный период 2023 года в Азербайджане было собрано 3,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых с площади в 940,6 тысячи гектаров (98,1 процента общей посевной площади). Средняя урожайность составила 33 центнера с гектара.

На первое сентября было собрано 981,9 тысячи тонн картофеля (сокращение за год на 3,9 процента), 1,694 миллиона тонн других овощей (рост на 1,7 процента), 437,6 тысячи тонн бахчевых (сокращение на 6,2 процента), 787,1 тысячи тонн фруктов и ягод (рост на 2,8 процента), 182,4 тысячи тонн винограда, 962,3 тонны зеленого чая (рост на 17,6 процента).

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