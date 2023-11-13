Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего года Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 11 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время обсуждения государственного бюджета на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Министр добавил, что во всех сферах ненефтяного сектора был зафиксирован рост.

"За этот год экспорт ненефтяного сектора вырос на 11 процентов и достиг 2,7 миллиарда манатов", - сказал он.

M.Джаббаров подчеркнул, что был зафиксирован профицит внешней торговли. Он также добавил, что за 9 месяцев текущего года инфляция в Азербайджане составила 10,9 процента.

Отметим, что как ранее сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), усиление сдерживающих факторов в инфляционной среде и стабилизация инфляционных ожиданий дают основание прогнозировать формирование годовой инфляции в пределах целевого показателя к концу текущего года и на 2024 год.

"Согласно октябрьским прогнозам Центробанка, в среднесрочной перспективе инфляция ожидается в пределах целевого диапазона. Таким образом, годовая инфляция прогнозируется на уровне 4,3 процента к концу 2023 года, 5,3 процента - в 2024 и 3,4 процента - в 2025 году. В нескольких последовательных обновлениях прогнозов в этом году прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы находились в пределах целевого диапазона. Дальнейшие решения ЦБА по денежно-кредитной политике будут приниматься с учетом сравнения прогнозируемой инфляции с целевой и обновленных макроэкономических прогнозов. Будут рассмотрены возможности поэтапного смягчения денежно-кредитной политики, если риски, связанные с внешней и внутренней средой, не реализуются", - говорится в информации ЦБА.

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