Центробанк Азербайджана спрогнозировал рост ВВП страны на конец года

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост ВВП страны в 2023 году на уровне 1,3 процента.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов во время обсуждения государственного бюджета на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

"Рост ВВП в 2023 году прогнозируется на уровне 1,3%, в 2024 году - 3,3%, а в 2025 году - 3,2%", - подчеркнул он.

Кроме того, Кязымов отметил, что в январе-октябре 2023 года на 99% валютных аукционов, проведенных Центробанком Азербайджана с начала года, предложение превышало спрос.

"В целях обеспечения стабильности обменного курса на валютном рынке, ЦБА осуществил покупательские интервенции на рынке. Благодаря этому резервы ЦБА увеличились на 1,248 миллиарда долларов США", - добавил он.

Напомним, что ВВП Азербайджана в январе-сентябре 2023 года вырос на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 90,812 миллиарда манатов.

В отчетный период 2023 года добавленная стоимость в ненефтяном секторе выросла на три процента, а в нефтегазовом - сократилась на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В январе - сентябре 2023 года ВВП на душу населения в Азербайджане составил почти 8 949 манатов.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого ноября понизил учетную ставку с 9 до 8,5 процента. Верхний предел процентного коридора был снижен с 10 процентов до 9,5 процента, а нижний - с 7,5 до 7 процентов.

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