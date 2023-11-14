Обнародован прогноз по росту пенсий в Азербайджане на следующий год

БАКУ /Trend/ - Показатель среднемесячной заработной платы к концу текущего года составит, как прогнозируется, 930 манатов, что позволит обеспечить повышение пенсий в следующем году в среднем на 11 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель комитета парламента по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год".

Он отметил, что среднемесячный размер трудовых пенсий в 2023 году составит 436 манатов, а в 2024 году прогнозируется в размере 483 манатов.

"В следующем году прогнозируется увеличение среднемесячного размера пенсии по возрасту с 466 манатов (в этом году) на 50 манатов - до 516 манатов, по инвалидности с 367 манатов, ожидаемых к концу текущего года, на 43 маната - до 410 манатов, а среднемесячного размера пенсии по потере кормильца - с 407 манатов, ожидаемых к концу текущего года, на 47 манатов - до 454 манатов", - сказал Гулиев.

Отметим, что доходы и расходы Госфонда на 2024 год прогнозируются в размере 6 млрд 919,9 млн манатов. Это на 651,9 млн манатов, или на 10,4 процента больше покаазателя текущего года.

Ожидается, что 5 млрд 288,1 млн манатов, или 76,4 процента доходов фонда, будут сформированы за счет поступлений от взносов по обязательному государственному социальному страхованию.

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