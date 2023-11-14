В Азербайджане расширяется перечень категорий лиц, имеющих право на страховую выплату по безработице

БАКУ /Trend/ - В следующем году перечень категорий лиц, имеющих право на страховую выплату по безработице, будет расширен.

Об этом сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев во время обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год", сообщает во вторник Trend.

По его словам, установление такого права для граждан, имеющих земельную долю, смягчение требования о страховом стаже предполагают расширение перечня категорий лиц, имеющих право на страховую выплату по безработице. "По сравнению с текущим годом, в 2024 году предполагается увеличение расходов на страховые выплаты по безработице на 4 млн манатов, или 26,6%, на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования - на 13 млн манатов, или на 37%, на финансирование части заработной платы работников на социальных рабочих местах - на 2 млн манатов, или на 50%, сокращение расходов на финансирование мероприятий по самозанятости - на 14,5 млн манатов, или на 16,6%", - сказал он.

Отметим, что в 2024 году 30,7% расходов Фонда страхования от безработицы будет направлено на финансирование мероприятий по самозанятости, 23,1% - на содержание органа службы занятости, 18,9% - на софинансирование заработной платы за услуги в социальной сфере, 14,7% - на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования.

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