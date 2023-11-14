Азербайджан обсудил расширение промышленного партнерства с Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Обсуждено расширение партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном в промышленной сфере.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X, сообщает во вторник Trend.

"С министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым мы рассмотрели вопросы повестки дня экономического сотрудничества наших стран. На встрече мы обсудили поддержку устойчивого роста товарооборота, реализацию Дорожной карты по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Узбекистаном, продвижение совместного производства, промышленного партнерства", - говорится в публикации.

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