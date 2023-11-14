Парламент Азербайджана утвердил в I чтении бюджет Госфонда социальной защиты на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Проект закона Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании в Милли Меджлисе (парламент).

Как сообщает во вторник Trend, после обсуждений документ был поставлен на голосование и одобрен в первом чтении.

Доходы и расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2024 год утверждаются в размере 6 миллиардов 919 миллионов 860 тысяч манатов.

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