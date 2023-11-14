Председатель ЦБ Азербайджана примет участие в XI Конгрессе финансистов Казахстана

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов примет участие в XI Конгрессе финансистов Казахстана, сообщает во вторник Trend.

Как говорится в публикации председателя ЦБА на странице в "Х" (бывший Twitter), с сегодняшнего дня он находится в деловой поездке в Казахстане.

"В рамках поездки запланированы мое выступление на XI Конгрессе финансистов Казахстана и встречи с председателями центральных банков ряда стран", - пишет Кязимов.

Отметим, что 15 ноября 2023 года в г. Алматы состоится XI Конгресс финансистов Казахстана. Мероприятие организовано Ассоциацией финансистов Казахстана при поддержке Национального банка Казахстана и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

На панельных сессиях Конгресса руководители зарубежных центробанков и финансовых институтов, представители казахстанских государственных органов и финорганизаций обсудят актуальные вопросы макроэкономической политики и финансового сектора.

Напомним, что ранее в текущем году (с 27 февраля по 2 марта 2023 года) прошли встречи председателя Центрального банка Талеха Кязымова с представителями центральных банков Таджикистана и Казахстана, Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков Казахстана, а также руководством Международного финансового центра Астаны. Были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и создание цифровых валют, состоялся обмен опытом по общему надзору за финансовыми институтами.