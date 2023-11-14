Турция заинтересована в участии в бизнес-проектах на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Турция заинтересована в участии в бизнес-проектах, реализуемых в промышленных парках на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным Агентства развития экономических зон Азербайджана, состоялась встреча с делегацией Совета внешнеэкономических связей Турции (DEIK) во главе с председателем Исполнительного комитета Совета турецко-азербайджанского сотрудничества Кемалем Короглу.

В ходе встречи заместитель председателя правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгезалов проинформировал о существующих в Азербайджане промышленных зонах, инвестиционных возможностях, созданных для бизнесменов, а также была продемонстрирована презентация промышленных зон.

В свою очередь Кемаль Короглу выразил заинтересованность турецкой стороны в участии в бизнес-проектах, реализуемых в промышленных зонах Азербайджана, в основном в промышленных парках на освобожденных от оккупации территориях, и в обмене опытом в соответствующих областях.

Отметим, что в целом статус резидента в промышленных зонах Азербайджана получили 134 субъекта предпринимательства, из них 68 уже приступили к производственной деятельности.

Общий объем их инвестиций составляет более 7,2 миллиарда манатов.