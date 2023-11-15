Обсуждены направления сотрудничества между ЦБ Азербайджана и Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Обсуждены направления дальнейшего сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

"В рамках визита в Казахстан я встретился с узбекским коллегой Мамаризо Нурмуратовым, мы обсудили роль возглавляемых нами структур в обеспечении финансовой стабильности", - говорится в публикации главы ЦБА.

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