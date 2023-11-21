Парламент Азербайджана принял во втором чтении бюджет Госфонда соцзащиты на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) во втором чтении.

Как сообщает во вторник Trend, после обсуждения документ был вынесен на голосование и одобрен в первом чтении.

Доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2024 год утверждаются в размере 6 919 860 000 манатов, а расходы - 6 919 860 000 манатов.

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