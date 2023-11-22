Депутат парламента Азербайджана о том, как повлияет снижение цен на нефть на курс маната

БАКУ /Trend/ - На мировом рынке наблюдается снижение цен на нефть. После сентября цены на нефть снизились на 16 процентов. Мировая рыночная цена на нефть важна с точки зрения государственных доходов Азербайджана. В настоящее время около 80 процентов экспорта Азербайджана составляют нефтепродукты. В этом контексте цена на нефть оказывает прямое влияние на количество иностранной валюты, поступающей в страну.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что 26 ноября ожидается заседание альянса ОПЕК+. Новости о возможном пересмотре и увеличении добычи нефти на этом мероприятии влияют на энергетический рынок, решения инвесторов и цену на нефть.

"В настоящее время значительная часть спроса на валюту в Азербайджане оплачивается Государственным нефтяным фондом, который имеет возможность осуществлять ежегодный трансфер в среднем на 12 миллиардов манатов за счет имеющихся активов. Помимо этого, цена на нефть оказывает как экономическое, так и психологическое влияние на валютный рынок", - подчеркнул он.

В.Байрамов также упомянул, что, несмотря на то, что текущая цена на нефть марки Brent пока не представляет угрозы для равновесия на валютном рынке, однако возможное изменение стоимости "черного золота" в следующем периоде может иметь определенные последствия.

"Тем не менее, в Азербайджане пока не введен режим плавающего курса. Центральный банк сохраняет возможность прямого вмешательства в процесс. Поэтому то, как изменится курс маната на фоне изменений на рынке нефти, будет напрямую зависеть от позиции ЦБ Азербайджана",- добавил он.

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