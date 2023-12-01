Сжигание ископаемого топлива должно быть полностью прекращено - Антониу Гутерриш

ДУБАЙ /Trend/ - Сжигание ископаемого топлива должно быть полностью прекращено, сокращения его использования будет недостаточно, чтобы остановить глобальное потепление.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Мы не можем спасти планету с помощью пожарного шланга из ископаемого топлива. Ограничение потепления в 1,5 градуса возможно только в том случае, если мы в конечном итоге прекратим сжигать все ископаемое топливо",- подчеркнул он.

Генсек ООН призвал компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, инвестировать в переход на возобновляемые источники энергии и порекомендовал правительствам помочь форсировать эти изменения, в том числе за счет использования непредвиденных налогов на промышленность прибыль.

"Я призываю правительства помочь промышленности сделать правильный выбор путем регулирования, принятия законов, установления справедливой цены на выбросы углерода, прекращения субсидий на ископаемое топливо и принятия налога на непредвиденную прибыль", - добавил он.

Напомним, что 1 декабря в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась церемония открытия Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

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