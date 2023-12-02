Необходимо усилить климатические амбиции и ускорить выполнение климатических обязательств - президент Румынии

ДУБАЙ /Trend/ - Необходимо усилить климатические амбиции и ускорить выполнение климатических обязательств.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал президент Румынии Клаус-Вернер Йоханнис в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Мы все знаем, что нынешние глобальные сокращения выбросов не достигают цели Парижского соглашения. Изменение климата усиливается, а вместе с ним и его последствия. С каждым днем мы сталкиваемся с все более и более сложными задачами. Но наше внимание к окружающей среде нужно сохранить. Нам необходимо усилить наши климатические амбиции и ускорить выполнение климатических обязательств. Румыния стремится сократить свои выбросы примерно на 80 процентов по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году, а затем довольно быстрыми темпами двигаться к климатической нейтральности", - заявил он.

Йоханнис отметил, что борьба с изменением климата является важной основой дипломатического взаимодействия страны с региональными и глобальными партнерами.

"Климатическое образование, защита биоразнообразия, климатически устойчивое производство продуктов питания и производство низкоуглеродной энергии лежат в основе румынской климатической дипломатии. Мы заинтересованы в продвижении проектов в этих областях вместе с партнерами-единомышленниками. Румыния также активно сотрудничает с глобальными партнерами, в том числе из Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, чтобы облегчить обучение и обмен ноу-хау по управлению чрезвычайными ситуациями и внедрению систем раннего предупреждения.

Важность этих областей возрастает в контексте разрушительных последствий изменения климата", - добавил он.

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