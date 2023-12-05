В Азербайджане ряд товаров освобождается от таможенных пошлин

БАКУ /Trend/ - Оборудование, ввозимое в Азербайджан для производства продукции оборонного назначения, товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи, оборудование, связанное с нефтегазовой деятельностью в экспортных целях, будут освобождены от таможенных пошлин.

Как сообщает Trend, это отражено в поправке в закон "О таможенном тарифе", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Также, согласно изменению, определяются случаи освобождения от таможенной пошлины золотых изделий, ввозимых в страну.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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