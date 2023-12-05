Назван объем средств, выделенных на 2024 г. на мероприятия по обеспечению продбезопасности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2024 год предусмотрено выделение более 500 миллионов манатов на мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что обеспечение продовольственной безопасности в Азербайджане было поставлено главой государства перед правительством в качестве стратегической задачи.

"В Азербайджане проводятся мероприятия, связанные с повышением роли отечественного производства в самообеспечении. В связи с этим приоритетными направлениями являются повышение уровня самообеспечения продовольственной пшеницей, снижение зависимости от импорта. В 2024 году из государственного бюджета будет выделено 500 миллионов манатов на мероприятия по эффективному использованию имеющихся водных ресурсов, обеспечению фермеров поливной водой и расширению оросительных площадей. В то же время подписанные в прошлом месяце указы главы государства, связанные с обеспечением деятельности Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, позволят обеспечить эффективное использование водных ресурсов и улучшить управление водным хозяйством", - сказал премьер-министр.

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