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Будут усилены меры контроля в отношении субъектов рынка, манипулирующих ценами - Али Асадов

Экономика Материалы 5 декабря 2023 20:05 (UTC +04:00)
Будут усилены меры контроля в отношении субъектов рынка, манипулирующих ценами - Али Асадов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке будут усилены меры контроля, а также приняты серьезные меры в отношении субъектов рынка, допускающих манипулирование ценами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что также обеспечению здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке будет способствовать принятие Кодекса о конкуренции.

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