Названа смета расходов парламента Азербайджана на 2024 год

БАКУ /Trend/ - В следующем году смета расходов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и его аппарата составит 51 171 550 манатов.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в проекте постановления "О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2024 год", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

На оплату труда предусмотрено выделить 38 248 130 манатов, приобретение товаров (работ и услуг) - 10 733 420 манатов, социальные выплаты - 340 000 манатов, на нефинансовые активы - 1 850 000 манатов.

В разделе закупок товаров (работ и услуг) сумма расходов на зарубежные командировки прогнозируется в размере 2 100 000 манатов.

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