Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами

БАКУ /Trend/ - После определенного перерыва были осуществлены первые грузоперевозки контейнерным блочным поездом из Китая в Азербайджан.
Об этом во вторник Trend сообщили в ООО "ADY Container".
"Поезд, отправленный из Сианя, уже прибыл в порт Баку. Из Китая в нашу страну было доставлено в общей сложности 110 TEU-контейнеров с электромобилями, строительными материалами, промышленной продукцией.
Перевозка осуществлялась по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках сотрудничества компании "Xian Free Trade Port Construction and Operation, KTZ Express" и ООО "ADY Container".
ООО "ADY Container" расширяет сотрудничество с китайскими компаниями в области организации новых блочных поездов", - отметили в ООО.
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