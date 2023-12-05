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Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами

Экономика Материалы 5 декабря 2023 16:31 (UTC +04:00)
Возобновлены грузоперевозки из Китая в Азербайджан блочными поездами

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - После определенного перерыва были осуществлены первые грузоперевозки контейнерным блочным поездом из Китая в Азербайджан.

Об этом во вторник Trend сообщили в ООО "ADY Container".

"Поезд, отправленный из Сианя, уже прибыл в порт Баку. Из Китая в нашу страну было доставлено в общей сложности 110 TEU-контейнеров с электромобилями, строительными материалами, промышленной продукцией.

Перевозка осуществлялась по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках сотрудничества компании "Xian Free Trade Port Construction and Operation, KTZ Express" и ООО "ADY Container".

ООО "ADY Container" расширяет сотрудничество с китайскими компаниями в области организации новых блочных поездов", - отметили в ООО.

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