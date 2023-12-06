Азербайджан и ФАО обсудили внедрение инновационных подходов в агросекторе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ФАО обсудили внедрение инновационных подходов в сельскохозяйственном секторе.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети "X".

"На встрече с Мухаммадом Насаром Хаятом, представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане, мы подчеркнули эффективное сотрудничество между ООН и нашей страной в различных сферах. Кроме того, мы изучили потенциальные форматы партнерства между ФАО и Азербайджаном, сосредоточившись на обеспечении продовольственной безопасности и внедрении инновационных подходов в сельскохозяйственном секторе", - говорится в публикации.

Отметим, что Азербайджан является членом ФАО с 20 октября 1995 года, а с осени 2015 года в стране функционирует офис этой организации.

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