Еще одна компания получила статус резидента Пираллахинского промпарка

БАКУ /Trend/ - ООО "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations" получила статус резидента Пираллахинского промышленного парка, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Агентства по развитию экономических зон Азербайджана, таким образом число резидентов промышленного парка достигло 6.

На территории промышленного комплекса площадью 7,8 га компания будет производить высококачественные лекарственные препараты в 42 наименованиях и различной форме (таблетки, капсулы, желатиновые капсулы, порошковая суспензия, сироп и др.) и дозировке.

На предприятии с инвестиционной стоимостью 59,3 миллиона манатов будут трудоустроены 165 человек. Предприятие с годовой производственной мощностью 50 миллионов упаковок будет построено в рамках трехстороннего сотрудничества ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş" и ООО "Sia Pharmaceuticals" Турции.

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