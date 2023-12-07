Шахин Мустафаев встретился с президентом компании "China Energy International Group Co. Ltd"

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев 7 декабря встретился с президентом компании "China Energy International Group Co. Ltd" Цяо Сюбином.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-китайских отношений дружбы и сотрудничества в сфере взаимных инвестиций, политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Было отмечено, что межгосударственные отношения носят характер стратегического партнерства.

Были обсуждены потенциальные проекты в целях развития "зеленых" энергетических возможностей Азербайджана, подчеркнута важность подписанных документов о сотрудничестве в этой области, рассмотрены предстоящие работы и будущие цели.

На встрече также были обсуждены восстановительно-строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях и возможности сотрудничества в этом направлении с "China Energy International Group Co. Ltd".

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