Пассажиропоток Бакинского аэропорта за 11 месяцев 2023 года превысил 5,3 миллиона человек

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2023 года в Международном аэропорту Гейдар Алиев наблюдался значительный рост пассажиропотока, передает в четверг Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Так, за 11 месяцев текущего года общий пассажирооборот Бакинского аэропорта увеличился на 31,2 процента и составил 5 миллионов 301 тысячу человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 4 миллиона 40 тысяч человек. За этот период из Международного аэропорта Гейдар Алиев было совершено около 45 тысяч рейсов.

58,5 процента всех пассажиров, перевезенных по международным направлениям, приходится на долю иностранных авиакомпаний, которые за этот период перевезли 2 миллиона 710 тысяч пассажиров. Оставшуюся часть пассажирских перевозок из Бакинского аэропорта осуществила авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). За этот период AZAL обслужил более 1 миллиона 925 тысяч пассажиров на международных рейсах и 660 тысяч пассажиров в направлении Нахчывана.

За 11 месяцев 2023 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществлялись регулярные рейсы 42 авиакомпаний, 18 из которых являются лоукостерами. Количество пассажиров, пришедших на их долю, составило 43,4 процента по сравнению с общим количеством иностранных авиакомпаний. В целом больше всего пассажиров перевезли авиакомпании Turkish Airlines, Georgian Wings, Аэрофлот, Utair и FlyDubai.

Отметим, что с целью обеспечения доступности и комфорта пассажиров расширение сотрудничества с иностранными авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Азербайджан, продолжается.